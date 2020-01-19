Индексация тарифов на услуги ООО ПТО Видеоканал.

Уважаемые абоненты!

С 1 февраля 2020 года Видеоканал индексирует тарифы на предоставление услуг телевидения и доступа к сети интернет. Мы не меняли свои расценки девять лет, однако сейчас вынуждены на это пойти в связи с необходимостью соответствовать современным законодательным требованиям к нашим услугам, а так же инфляцией, прошедшей за эти годы.

Индексация составит 10 рублей по каждому тарифу, включая архивные (),5 Мбит/с, 3 Мбит/с и 45 Мбит/с, за исключением двух тарифов доступа к сети интернет с полосой 60 Мбит/с и 100 Мбит/с.

С 1 февраля мы изменим цены в наших таблицах в разделе Интернет/Тарифы и Телевидение/Тарифы.