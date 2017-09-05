ВМЕСТЕ — ЛУЧШЕ!



Вниманию абонентов — пользователей сети интернет и телевидения ООО ПТО Видеоканал.

Вниманию озерчан, еще не выбравших своего провайдера!

Видеоканал предлагает новый, единый тариф на свои услуги.

Теперь пользоваться интернетом и телевидением от Видеоканала стало еще выгоднее и удобнее.



Интернет со скоростью 25 мегабит/сек и более 150 телевизионных каналов всего за 350 рублей в месяц.

Один платеж за и нтернет и телевидение одновременно — это удобно, просто и выгодно!

Оформить подключение услуг интернета и телевидения по единому тарифу вы можете в абонентском отделе

по адресу Семенова, 22, офис 706, 719

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 2-89-89 и 2-89-26