ВМЕСТЕ — ЛУЧШЕ!

Вниманию абонентов — пользователей сети интернет и телевидения ООО ПТО Видеоканал.
Вниманию озерчан, еще не выбравших своего провайдера!
Видеоканал предлагает новый, единый тариф на свои услуги.
Теперь пользоваться интернетом и телевидением от Видеоканала стало еще выгоднее и удобнее.
Интернет со скоростью 25 мегабит/сек и более 150 телевизионных каналов всего за 350 рублей в месяц.
Один платеж за и нтернет и телевидение одновременно — это удобно, просто и выгодно!
Оформить подключение услуг интернета и телевидения по единому тарифу вы можете в абонентском отделе
по адресу Семенова, 22, офис 706, 719
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 2-89-89 и 2-89-26