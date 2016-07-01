изменение линейки интернет-тарифов!

Вниманию наших абонентов, пользующихся услугами интернета от Видеоканала.

Рады сообщить вам, что с 1 июля мы в очередной раз поднимаем скорости!

Изменились все тарифы, кроме 3 Мбит/c и 100 Мбит/c.

Скорость на тарифе 15 Мбит/c выросла до 25 Мбит/c, 35 Мбит/c — до 40 Мбит/c, 50 Мбит/c — до 60 Мбит/c

Теперь линейка тарифов выглядит так — 3 Мбит/c, 25 Мбит/c *, 40 Мбит/c *, 60 Мбит/c *, 100 Мбит/c

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.

СТОИМОСТЬ ТАРИФОВ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ!

ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ!

* НЕ КАСАЕТСЯ МОДЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Вопрос решается в индивидуальном порядке.